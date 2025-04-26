Умерла актриса Харлап, голосом которой говорил Чаки Финстер из «Ох уж эти детки»

Российская индустрия дубляжа и кинематографа потеряла выдающегося мастера. 26 апреля из жизни ушла актриса Светлана Харлап, чей голос массовый зритель знает в том числе по роли Чаки Финстер из «Ох уж эти детки» и по программе «Спокойной ночи, малыши», сообщает Российский академический молодежный театр (РАМТ) .

Талант озвучивания Харлап оставил глубокий след в отечественной культуре. Ее голосом говорили герои более 170 кинолент. Например, голосом Харлап говорил кот Матроскин из «Дяди Федора» (1975), Пончик из мультфильма о Солнечном городе Незнайки (1977), Конек-горбунок из одноименной анимационной ленты (1975). Особенно запомнился зрителям ее Чаки Финстер из популярного мультсериала «Ох уж эти детки», над которым она работала с 1991 по 2004 год.

Харлап не ограничивалась только мультипликацией — ее голос звучал в компьютерных играх, рекламных роликах, кинофильмах. Многие поколения детей выросли, слушая ее голос в культовых телепередачах «АБВГДейка» и «Спокойной ночи, малыши». Маленькие зрители также знали ее как голос яркого персонажа Элмо из «Улицы Сезам».

Светлане Харлап было 84 года. Что стало причиной смерти, не утоняется. Информация о том, где и когда ее похоронят, появится позднее.

«Дорогая Светлана Евгеньевна! Спасибо Вам за верность нашему театру. Светлая память!» — говорится в сообщении РАМТ.

Ранее скончалась коллега Харлап, кукловод Галина Марченко, которая тоже подарила свой голос персонажам передачи «Спокойной ночи, малыши».