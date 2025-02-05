Умер вице-президент совета Ассоциации банков России Олег Прексин

В возрасте 73 лет скончался зампред правления Российского финансово-банковского союза и вице-президент совета Ассоциации банков России Олег Прексин, сообщает SHOT .

Олега Михайловича обнаружили мертвым 4 февраля в его квартире, расположенной в столичном районе Хамовники. Известно, что Прексин страдал от онкологии. Предварительно, она и стала причиной смерти финансиста.

Олег Михайлович — кандидат экономических наук. Он был советником президента на первых встречах G8.

Прексин с 2019 года занимал пост гендиректора и соучредителя ООО «Новый финансовый альянс. БРИКС пэй». Также он был членом правления Финансово-бизнес-ассоциации Евро-Азиатского сотрудничества.

Помимо этого, он занимал должность зампреда Российско-Китайского финансового совета.

Ранее скончался советский и российский актер, режиссер Виктор Савкин. Ему было 85 лет.