Умер создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев

сегодня в 12:30

В Волгограде на 88-м году жизни скончался создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев. Его не стало после продолжительной болезни.

«Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки — это легендарная фигура», — заявил РИА Новости его друг Вячеслав Черепахин.

Соболев — знаменитый ученый, конструктор ракетной техники, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР, с 1989 по 1991 год был народным депутатом СССР.

Ученый был одним из разработчиков пусковой системы для баллистических ракет (МБР) «Темп-2С», руководил созданием знаменитых отечественных пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер». Соболев — автор более 100 научных работ, имеет свыше сотни патентов и свидетельств на изобретения.

Ранее в 87 лет скончался народный артист РСФСР Всеволод Шиловский. Подробности о смерти актера и режиссера пока неизвестны.

