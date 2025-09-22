сегодня в 19:10

Умер «смотрящий» за Читой и Забайкальем криминальный авторитет Саша Патрон

Александр Патрин, известный как криминальный авторитет Саша Патрон, скончался по болезни несколько дней назад, сообщает Chita.ru .

Ответственному за Читу и Забайкалье авторитету было около 67 лет. Одной из причин его смерти называют проблемы с сердцем.

Патрин незадолго до смерти прилетел из Москвы в Читу.

Саша Патрон в 1990-х был главой ОПГ «Кошкоедовские». Позже бандит возглавил криминальное сообщество Забайкалья, это произошло после ареста «вора в законе» Георгия Углавы (Тахи) в 2015 году.

Как написала газета «Вечорка», преступная команда Патрона мало чем отличалась от обычных бандитов — они занимались вымогательствами и разбоем.

