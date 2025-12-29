Умер самый известный БДСМ-щик Самары дядя Сережа

Мужчины не стало еще 11 декабря. Он умер после борьбы с тяжелой болезнью. Икону БДСМ из Самары кремировали. У дяди Сережи остались жена, дочь и сын.

Дядя Сережа рассказывал, что пристрастился к БДСМ больше 35 лет назад, еще при Леониде Брежневе. По словам мужчины, в СССР, а потом и в России не знали про эту аббревиатуру, но само явление и интерес к нему уже были.

«Я не скрывался, но и не выпячивал своих интересов. Если кто-то спрашивал или интересовался, спокойно пояснял свою позицию и идеи», — говорил дядя Сережа.

Затем у него появился план организовывать вечеринки на подобную тематику в Самаре. В 2023 году городской БДСМ-клуб отметил 17-летие.

