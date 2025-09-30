Укусы и аллергия: ученые рассказали об опасности божьих коровок

Доктор биологических наук, энтомолог Андрей Беньковский заявил, что безобидные на вид и милые божьи коровки могут быть опасны для человека, сообщает MIR24.TV.

«В редких случаях они могут вызывать аллергию. Точнее, аллерген представляет собой защитные вещества — гемолимфу желтого цвета, которую выделяет любая коровка, не только арлекин, но даже самая распространенная семиточечная, когда попадает в руки к человеку. Для большинства людей гемолимфа коровок, при попадании на кожу, безвредна», — сказал ученый.

По его словам, в самых редких случаях божьи коровки кусают людей, а также могут наносить экономический вред.

В винодельческих регионах Южной Европы, на Кавказе и в Крыму, где культивируется виноград, это насекомое питается спелыми плодами. В отличие от других хищных видов, она также употребляет в пищу растения, что приводит к потере виноградом его коммерческой привлекательности. Это особенно критично, когда урожай предназначен для продажи.

