Украсить дом, сделать ужин: как ребенку сделать День матери по-настоящему теплым

День матери — праздник, когда важны не материальные подарки и их количество, а проявления заботы, внимания и благодарности к самому близкому человеку. О том, как детям сделать этот день особенно теплым, сообщила РИАМО психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.

«Самый ценный подарок, который только можно сделать для мамы — проявление любви, а не какая-то вещь. Простые и искренние жесты: помощь по дому, приготовление завтрака, наведение порядка и уборка — становятся для ребенка реальным способом выразить искреннюю заботу. Именно через такие поступки дети учатся эмпатии, поддержке и внимательности к близким», — отметила Мироненко.

По ее словам, не менее трогательным и простым способом выражения чувств для ребенка может стать оформление дома. Когда он сам выбирает и расставляет цветы, создает небольшие композиции из свечей, аромадиффузоров или гирлянд, добавляет элементы ручной работы. Тогда в пространстве возникает особая праздничная атмосфера — та, что делает День матери значимым для самого дорогого человека.

«Еще один способ проявить заботу — приготовить ужин и красиво сервировать стол. Важно, чтобы в этом участвовали все члены семьи, включая отца: когда подготовка становится совместным делом, мама по-настоящему чувствует поддержку. Простые действия — разложить салфетки, расставить тарелки и приборы, зажечь свечи, добавить небольшие украшения и подать приготовленные блюда — создают настоящий семейный праздник и позволяют маме хотя бы на время освободиться от привычных забот. И, конечно, если отец вместе с ребенком возьмут на себя уборку со стола, это станет по-настоящему ценным жестом, который подарит маме время на отдых», — объяснила психолог.

В завершение дня можно вручить и подарок, не менее символичный и теплый, как сам праздник и чувства к маме. Им, например, может стать рамка с семейными фотографиями и воспоминаниями, а также записками с признаниями в любви и чувствах, написанными от руки. Главное — не стоимость презента, а действия, тепло и поддержка.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпал на 30 ноября. Символом Дня стала незабудка, которая по древним поверьям способна напоминать о забытых близких.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.