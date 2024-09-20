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Украинцы приблизились к россиянам по покупке жилья в Финляндии

Граждане Украины почти сравнялись с россиянами по объему покупки недвижимости в Финляндии, пишет ТАСС со ссылкой на Yle.

С начала года граждане РФ получили от Минобороны Финляндии 64 разрешения на приобретение недвижимости, украинцы — 57.

Динамика сделок показывает рост в пользу граждан Украины, указано в статье.

При этом парламент Финляндии может принять законопроект о запрете на операции с недвижимостью для россиян.

Ранее в стране был утвержден закон об изъятии жилья за долги по коммунальным платежам.