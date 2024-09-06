Будет жестко: что ожидает российских владельцев недвижимости в Финляндии

Министерство обороны Финляндии доработало законопроект, который будет запрещать гражданам России осуществлять сделки с недвижимостью на территории страны, сообщает Общественное Телевидение России .

На данный момент специалисты оценивают законопроект, подготовленный оборонным ведомством. Ожидается, что он будет внесен в парламент ближе к концу года. В этом документе не упоминается слово «Россия», однако в нем говорится о странах, которые «могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии». Кроме того, министр обороны Антти Хяккянен отметил, что данный закон касается стран-соседей.

С 8 июля министерство юстиции Финляндии получило право изымать недвижимость у иностранных граждан, если они не выполняют финансовые обязательства по налогам или не оплачивают счета за коммунальные услуги. Эта мера коснется некоторых россиян, так как они не имеют возможности посещать страну с 2022 года. Риск утраты имущества, а следовательно, и денежных средств, может стать массовой проблемой.

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута отметил, что вся иностранная недвижимость зачастую связана с определенными рисками. Что касается Финляндии, то в последние годы ее политика претерпела значительные изменения — страна стала членом НАТО.

По мнению эксперта, в настоящее время наблюдаются серьезные трудности с продажей недвижимости. Если бы этот процесс был легким, были бы сообщения о том, что россияне активно продают жилье, однако такой информации нет.

На данный момент запреты на сделки с недвижимостью отсутствуют, однако есть вероятность, что их могут остановить на каком-либо этапе.

Вероятно, продать недвижимость и получится, но для этого потребуется сильно постараться, убежден Ракута. Именно поэтому многие россияне предпочли ждать, надеясь, что позже сумеют вернуть свои вложения.