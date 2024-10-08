Украинские войска попытались ударить дронами по территории РФ

сегодня в 07:33

Минобороны: за ночь 16 дронов ВСУ сбиты в небе России

Украинские войска вновь попытались нанести удары по объектам на территории России. Средствам противовоздушной обороны удалось ликвидировать воздушные цели, запущенные противником, сообщает Минобороны.

За ночь выведено из строя 16 дронов ВСУ. 14 из них ликвидированы над Белгородской областью.

Еще два беспилотника противника уничтожены в небе над Черным морем.

Ранее сообщалось, что экипажи российских самолетов Су-25 нанесли удар ракет по солдатам ВСУ в приграничном районе Курской области. Благодаря этому была сорвана ротация противника.