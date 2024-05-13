Украинские военные перебрасывают новые силы в Харьковскую область

Украинская армия из-за продвижения российских бойцов в Харьковской области перебрасывает дополнительные силы для стабилизации ситуации на северо-восточной линии фронта, сообщает РИА Новости.

По данным Bloomberg, продвижение российских сил может растянуть уступающие по численности и вооружению ВСУ. Из-за такой ситуации Киев может передислоцировать часть сил с длинной линии фронта на восточной стороне.

Ранее сообщалось, что в ходе боя за Волчанск в плен попали 100 украинских военных.

В Генштабе ВСУ также сообщали, что на харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Ведутся бои по ряду направлений, в том числе — за контроль над городом Волчанск, который находится в 10 км от российско-украинской границы и в 72 км от Харькова.