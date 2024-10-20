Украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск

Он отметил, что объявлена принудительная эвакуация и в Купянском районе, и непосредственно самого Купянска.

По его словам, там уже нет даже работников, которые могли бы обеспечить людей хоть чем-то, даже в виде гуманитарной помощи для стариков или поставить какую-то адресную помощь в виде минимальных продуктовых наборов.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие установили контроль в порядка 50 населенных пунктов Харьковской области. По словам Ганчева, в 34 населенных пункта, которые находятся под контролем России в Харьковской области, у администрации уже есть доступ.