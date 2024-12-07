39-летний мужчина выхватил телефон в метро у москвича и скрылся

сегодня в 16:15

39-летний мужчина в подуличном переходе московской станции метро «Окружная» вырвал у незнакомца телефон ценой 19 тыс. рублей. После этого злоумышленник сбежал, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Затем мужчина, предположительно, продал смартфон незнакомцу по дороге домой. На этом он заработал 5 тыс. рублей.

Преступление было запечатлено на камеры видеонаблюдения. Поэтому сотрудники правоохранительных органов оперативно вычислили предполагаемого преступника.

Против фигуранта было открыто уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса России — «Грабеж». Привлечение к ответственности контролирует прокуратура.

Ранее грабитель выхватил у женщины мобильный телефон на востоке Москвы. Затем он скрылся.