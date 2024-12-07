Генерал-майор Лагодюк объяснил, почему Белоруссия разместит у себя «Орешник»

Решение разместить на территории Белоруссии новейшее российское оружие «Орешник» принято в ответ на действия США и Германии по размещению своих ракет в Европе, такое мнение высказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Сергей Лагодюк, сообщает Минобороны Белоруссии .

«Американцы и немцы об этом ранее неоднократно заявляли (о размещении своих ракет в Европе — ред.). Мы получили от своего главнокомандующего (президента Александра Лукашенко — ред.) задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие», — прокомментировал размещение «Орешника» в Белоруссии Лагодюк.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у российского лидера Владимира Путина разместить в его стране «Орешник». Также он попросил закрепить за Минском право самостоятельно выбирать цель для удара новейшим российским оружием, если его разместят в Белоруссии.

Путин ответил Лукашенко согласием. Развертывание новейшего комплекса средней дальности «Орешник» в Белоруссии может начаться во второй половине 2025 года.