Россияне смогут задать Путину любой вопрос на прямой линии 19 декабря

Путин 19 декабря в прямом эфире подведет итоги года и ответит на вопросы россиян

Президент России Владимир Путин 19 декабря выйдет в прямой эфир, чтобы обсудить интересующие граждан страны темы, пообщаться с журналистами и подвести итоги уходящего 2024 года. Россияне уже сегодня могут отправлять интересующие их вопросы по нескольким каналам связи, сообщает пресс-служба Кремля .

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в прямом эфире федерального телевидения в 12:00 по московскому времени. Глава государства будет в режиме реального времени отвечать на вопросы граждан страны из разных регионов.

Желающие получить ответ на волнующий вопрос от президента РФ могут направить его через официальный сайт программы moskva-putinu.ru, в СМС- или ММС-сообщении по короткому номеру 0-40-40 или позвонив на горячую линию 8-800-200-40-40.

Вопросы президенту Путину также принимаются и в текстовом формате в популярных отечественных соцсетях — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Оставить вопрос или указать на волнующую тему можно будет с 00:00 8 декабря и до момента завершения прямого эфира с российским лидером.

Ранее сообщалось, что для прямой линии с президентом планируют использовать искусственный интеллект. С помощью новых технологий планируют обработать вопросы населения.

Какое количество времени Путин будет общаться с россиянами в прямом эфире, не уточняется. В 2023 году глава государства отвечал на вопросы представителей СМИ и общественности в течение четырех часов и четырех минут.