Для прямой линии Путина применят искусственный интеллект

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что искусственный интеллект обработает вопросы граждан, направленные на прямую линию главы государства Владимира Путина. Она состоится 19 декабря, сообщает ТАСС .

Песков добавил, что организаторы прямой линии учли все «чувствительные вопросы», касающиеся конфиденциальной информации о россиянах, которые будут задавать вопросы Путину на прямую линию. По словам пресс-секретаря, сведения про обращающихся к президенту граждан будут закодированы.

Представитель Кремля добавил, что на большую пресс-конференцию главы России пригласят представителей зарубежных СМИ, однако мероприятие не посетит американец Такер Карлсон. Ранее известный журналист брал интервью у самого Владимира Путина, а также у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Накануне вышло интервью Такера Карлсона с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

19 декабря большая пресс-конференция и прямая линия Путина состоятся в совмещенном формате. Мероприятие вновь решили назвать «Итоги года с Владимиром Путиным».