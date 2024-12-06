Для прямой линии Путина применят искусственный интеллект
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что искусственный интеллект обработает вопросы граждан, направленные на прямую линию главы государства Владимира Путина. Она состоится 19 декабря, сообщает ТАСС.
Песков добавил, что организаторы прямой линии учли все «чувствительные вопросы», касающиеся конфиденциальной информации о россиянах, которые будут задавать вопросы Путину на прямую линию. По словам пресс-секретаря, сведения про обращающихся к президенту граждан будут закодированы.
Представитель Кремля добавил, что на большую пресс-конференцию главы России пригласят представителей зарубежных СМИ, однако мероприятие не посетит американец Такер Карлсон. Ранее известный журналист брал интервью у самого Владимира Путина, а также у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Накануне вышло интервью Такера Карлсона с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.
19 декабря большая пресс-конференция и прямая линия Путина состоятся в совмещенном формате. Мероприятие вновь решили назвать «Итоги года с Владимиром Путиным».