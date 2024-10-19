Россия взяла под контроль 50 населенных пунктов в Харьковской области

В настоящее время российские военнослужащие установили контроль в порядка 50 населенных пунктов Харьковской области, об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, пишут РИА Новости .

По словам Ганчева, в 34 населенных пункта, которые находятся под контролем России в Харьковской области, у администрации уже есть доступ.

«В целом около 50 населенных пунктов сейчас находятся под контролем ВС РФ. Часть из них, которая в непосредственной близости находится с линией боевого соприкосновения, является по факту серой зоной», — пояснил Ганчев.

Администрация Харьковской области уже имеет доступ в 34 населенных пункта в Купянском районе. В остальные населенные пункты, подконтрольные России, представителей власти пока не пускают военные из соображений безопасности.