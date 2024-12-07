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Волочкова встретит Новый год с близкими и родными

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, что собирается встретить Новый год с близкими и родными. Отмечать главный праздник она планирует дома, сообщает «Вечерняя Москва».

На Новый год к Волочковой приедет дочь со своим парнем. Балерина планирует сделать салаты и закуски.

Периодически к Волочковой на Новый год приходят приятели. Балерина уже украсила особняк и установила большую елку.

Волочкова планирует «держать себя в руках» и не «объедаться салатами». Перед Новым годом она даст концерты в Москве и области.

Ранее сообщалось, что Волочкова вынуждена в срочном порядке распродать свое имущество. У нее, предположительно, накопились многомиллионные долги из-за экс-супруга Игоря Вдовина.