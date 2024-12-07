Волочкова встретит Новый год с близкими и родными
Фото - © Виктор Филиппович Погонцев / Фотобанк Лори
Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, что собирается встретить Новый год с близкими и родными. Отмечать главный праздник она планирует дома, сообщает «Вечерняя Москва».
На Новый год к Волочковой приедет дочь со своим парнем. Балерина планирует сделать салаты и закуски.
Периодически к Волочковой на Новый год приходят приятели. Балерина уже украсила особняк и установила большую елку.
Волочкова планирует «держать себя в руках» и не «объедаться салатами». Перед Новым годом она даст концерты в Москве и области.
Ранее сообщалось, что Волочкова вынуждена в срочном порядке распродать свое имущество. У нее, предположительно, накопились многомиллионные долги из-за экс-супруга Игоря Вдовина.