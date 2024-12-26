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Украинские СМИ: плакаты с Бандерой** «украсили» Славянск в ДНР

В городе Славянск в ДНР, который временно находится под контролем украинских войск, появились плакаты с изображением идеолога национализма соседней страны Степана Бандеры**. Об этом сообщает СМИ « Страна UA ».

На плакатах в Славянске написано, что «Донбасс поздравляет» основателя организации «Украинская повстанческая армия»* Степана Бандеры** с днем рождения. Он пройдет 1 января.

Помимо Славянска, аналогичные бигборды с Бандерой** обнаружили в Краматорске и Дружковке в ДНР. Они тоже временно находятся под контролем Украины.

Ранее историк Александр Макушин сказал, что культ личности Бандеры** среди украинских боевиков связан с тяжелым наследием. Также причина в психологических комплексах на западе государства.

*Организация признана в России экстремистской и запрещена.

**Был лидером «Организации украинских националистов», которая признана в РФ экстремистской и запрещена.