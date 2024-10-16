Тяжелое наследие: историк раскрыл секрет популярности Бандеры* на Украине

Историк, член РВИО Александр Макушин заявил, что культ личности лидера националистического движения на Украине Степана Бандеры* среди украинских боевиков связан с тяжелым наследием и психологическими комплексами на западе страны, сообщает «ФедералПресс» .

«Западная Украина — это определенная ментальность. Это люди, которые всю свою историю находились в подчинении. Польское подчинение, панское иго было очень жестоким, оно лишало людей культуры и своей идентичности», — отметил эксперт.

По словам историка, о патологической личности и ненависти Бандеры* к окружающим говорили даже его своеобразные внешние данные.

Степана Бандеру* ликвидировали по решению КГБ в 1959 году, но уже после его смерти, с приходом к власти Никиты Хрущева украинский национализм превратился в УССР в основную идеологию.

«К 90-м годам все это варево бурлило, а после обретения независимости туда кинули дрожжи в виде культа украинских националистов. <…> И через 30 лет все это породило то, что мы видим сегодня», — заключил Макушин.

*Был лидером «Организации украинских националистов», которая признана в РФ экстремистской и запрещена