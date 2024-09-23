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Украинская армия пытается вывести несколько своих групп из Угледара

Украинская армия предпринимает попытки вывести несколько групп солдат из Угледара в ДНР, сообщает ТАСС .

«Из Угледара противник сейчас пытается выводить группы. Это, по сути, первые такие попытки покинуть цитадель», — заявили силовики.

Предварительно, подразделения ВСУ уже побросали некоторые позиции на юго-востоке города.

Ранее стало известно о ликвидации в зоне СВО элитного 20-летний рейнджера из Ирландии. Удалось ли обнаружить его останки, неизвестно.