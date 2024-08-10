Украина пожаловалась на новые российские «гибриды бомбы и ракеты»
Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал, что впервые российские войска использовали новые дальнобойные авиабомбы, чтобы наносить удары по территории Украины. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что первые применения снаряда были 9 августа. ВС РФ начали бить универсальными межвидовыми планирующими боеприпасами, которые являются гибридом бомбы и ракеты. Их было сброшено 11 штук.
По словам главы, данные российские боеприпасы напоминают по принципу действия корректируемые авиабомбы, но при этом у них есть двигатель, поэтому они вдвое точнее.
Ранее истребитель Су-34 сбросил бомбу ФАБ-3000 по скоплению бойцов ВСУ около границы с Курской областью. Пункт дислокации противника располагался в одном из районов Сумской области. Цель была ликвидирована.