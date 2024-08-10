Украина пожаловалась на новые российские «гибриды бомбы и ракеты»

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал, что впервые российские войска использовали новые дальнобойные авиабомбы, чтобы наносить удары по территории Украины. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что первые применения снаряда были 9 августа. ВС РФ начали бить универсальными межвидовыми планирующими боеприпасами, которые являются гибридом бомбы и ракеты. Их было сброшено 11 штук.

По словам главы, данные российские боеприпасы напоминают по принципу действия корректируемые авиабомбы, но при этом у них есть двигатель, поэтому они вдвое точнее.

Ранее истребитель Су-34 сбросил бомбу ФАБ-3000 по скоплению бойцов ВСУ около границы с Курской областью. Пункт дислокации противника располагался в одном из районов Сумской области. Цель была ликвидирована.