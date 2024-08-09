сегодня в 16:57

Су-34 сбросил ФАБ-3000 по скоплению ВСУ рядом с границей в Курской области

Воздушно-космические силы России атаковали скопления солдат и военной техники ВСУ рядом с границей в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по скоплению живой силы и технике ВСУ в пункте временной дислокации. Цели для удара были заранее разведаны.

Пункт дислокации ВСУ находился в одном из районов Сумской области, граничащим с Курской областью. ВКС РФ ударили по противнику авиационной бомбой ФАБ-3000.

Разведка подтвердила уничтожение цели. После этого экипаж истребителя вернулся на аэродром вылета.

Ранее отечественная авиация уничтожила колонну ВСУ из танков, бронетранспортеров и машины «Казак». ВКС РФ продолжают наносить точные ракетные удары по военным объектам противника.