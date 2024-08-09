сегодня в 12:06

Российские бойцы в рамках отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области в районе Южного с помощью авиаудара ликвидировали сразу пять бронетранспортеров «Страйкер», а под Мартыновкой разбили колонну с танками, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Под Мартыновкой двигалась колонна ВСУ из танков, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины «Козак». Точным авиационным ударом российские военнослужащие уничтожили спецтехнику ВСУ.

Армия РФ продолжает использовать авиацию в Сумской области и наносить точные ракетные удары по военным объектам противника.

Вблизи Сумской области ВС РФ нанесли мощный удар по полигону ВСУ. С момента вторжения киевского режима в Курскую область потери Украины выросли до 945 человек.