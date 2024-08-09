сегодня в 11:52

Подполье: по полигону ВСУ в Стецковке нанесен мощный удар

Пророссийское подполье сообщило, что Украина после вторжения в Курскую область несет сильные потери, а также лишилась полигона в Стецковке после мощного удара, сообщает РИА Новости .

Уточняется, что украинский полигон находился на приграничной с Сумской областью территории.

ВСУ несут серьезные потери как среди живой силы, так и спецтехники после вторжения на территорию Курской области. В Сумах в настоящее время дежурят сразу несколько бригад скорой помощи. Местное население просят стать донорами крови.

Ранее сообщалось, что резервисты и контрактники из Донецкой Народной Республики намерены пойти в контратаку под Курском. Целью военного задания является ликвидация оставшихся сил ВСУ в российском регионе.