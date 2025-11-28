Украина отменит налоговые льготы для получения финансирования от МВФ

Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот, чтобы получить новое финансирование от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что так называемые требуемые от Украины предварительные действия включают прекращение нескольких налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств.

Киев планирует ввести налог на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей, которые заявляют о более 24 тыс. долларов годового дохода.

Киев также планирует отменить льготы на посылки, заказанные из-за рубежа.

Международный валютный фонд и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о предоставлении Украине новой кредитной программы объемом 8,1 миллиарда долларов.

Национальный банк Украины заявил, что в отличие от предыдущих процедур, программа не будет автоматически утверждена советом директоров МВФ.

Для получения средств Украина должна выполнить предварительные шаги и обеспечить достаточные заверения международных партнеров по финансированию. Конкретные требования не раскрываются, однако известно, что в Европе продолжаются дискуссии о дальнейшей схеме финансовой поддержки Украины.

