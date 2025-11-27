МВФ согласовал с Украиной новую кредитную программу на 8,1 млрд долларов

Украина может получить от МВФ еще один кредит

Международный валютный фонд и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о предоставлении Украине новой кредитной программы объемом 8,1 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости .

Национальный банк Украины заявил, что в отличие от предыдущих процедур, программа не будет автоматически утверждена советом директоров МВФ.

Для получения средств Украина должна выполнить предварительные шаги и обеспечить достаточные заверения международных партнеров по финансированию. Конкретные требования не раскрываются, однако известно, что в Европе продолжаются дискуссии о дальнейшей схеме финансовой поддержки Украины.

В частности, пока не достигнуты договоренности между всеми членами ЕС о выделении «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов.

