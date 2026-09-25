«Уколы до декабря»: жительница Москвы схватила белку в парке и поплатилась

Жительница Москвы схватила белку в парке и теперь вынуждена ходить на перевязки и делать уколы от бешенства.

На опубликованных кадрах видно, как москвичка Елизавета в парке завлекает белку едой, а затем хватает ее. Животное пытается вырваться и кусает девушку, после чего убегает. Затем Елизавета ходит по врачам, чтобы поставить уколы от столбняка и бешенства.

«Что думаете?» — поинтересовалась пользователь с ником lriseeee в Instagram*.

«Кошмар, как можно так обращаться с животными, еще и об асфальт ее долбанули», «Это же надо было додуматься», «Жаль, что уколами от бешенства мозги на место не встают», «Белочке тоже нужно было прививку сделать, она могла идиотизмом заразиться», «Теперь можешь лису поймать!», «Сидела баба и скучала…», — отвечают ей комментаторы под видео.

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