Трамп и Си Цзиньпин продлили торговое перемирие до 10 января 2027 года

США и Китай отложили введение новых пошлин на два месяца после переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщает Общественное Телевидение России .

Си Цзиньпин завершил 25 сентября первый за 11 лет государственный визит в США. Он и Дональд Трамп обсудили торговлю, поставки редкоземельных металлов и развитие искусственного интеллекта. Стороны также затронули украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

Торговое перемирие должно было истечь в ноябре. Теперь США отложат новые пошлины на китайские потребительские товары до 10 января 2027 года. Взамен Пекин обязался закупать американскую сельхозпродукцию.

Политолог Юрий Светов считает, что пауза поможет США получать редкоземельные металлы, а Китаю — высокотехнологичные чипы и авиатехнику. По его мнению, визит дает шанс на потепление отношений, но Пекину важно, чтобы Вашингтон учитывал его интересы не только на словах.

«В чем там выливалась прежде всего эат (торговая — ред.) война, что американцы вводили запреты на поставки чипов, на поставки какой-то продукции, которая, как они говорили, может иметь двойное значение: гражданское и мирное. В ответ на это китайцы ударили по поставкам редкоземельных металлов, без которых экономика в Штатах весьма страдает. Но вот, видимо, договорились, <…> что надо попробовать договориться», — отметил Светов.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев отметил, что отсрочка пошлин поможет сдержать рост цен. Он ожидает дальнейшего продления перемирия: прекращение переговоров ударит по экономикам обеих стран.

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