Уха на костре и съемки кино: на фестивале «Пасхальный дар» проведут мастер-классы

Гостей московского фестиваля «Пасхальный дар» 3, 4 и 5 мая ждет насыщенная программа. Так, все желающие смогут научиться варить уху на костре, готовить в офирах, снимать кино, рисовать картины, сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Мероприятия, которые проводятся на двух площадках Кинодома — на улице Городецкой и Волгоградском проспекте, позволят гостям попробовать силы в кино. Там можно будет выступить в разных ролях на съемочной площадке. Специалисты расскажут, как работать со звуком и светом на съемках, зачем использовать хлопушку, какие бывают жанры фотографии, а еще научат брать интервью и писать сценарий, снимут мультфильм и мини-фильм.

На площадке, которая находится на улице Перерва, в «Домике столяра» можно будет выпилить и украсить деревянное яичко в новгородской технике XVI века, а еще обшить лоскутами подставку под горячее, создать ее в стиле саранских мастеров.

В столичном парке «Бригантина» и на улице Авиационной все желающие смогут научиться проращивать семена и сажать овощи. Им покажут, как создать весенний мини-сад в кашпо.

На городских площадках фестиваля на улицах Митинской и Авиационной повара научат посетителей готовить на офирах сочный шашлык из говядины, на Профсоюзной улице и на бульваре Дмитрия Донского — варить уху на костре, на Святоозерской пройдет мастер-класс по приготовлению пирога с рыбой и овощами в традиционной печи.

На фестивальных сценах 5 мая будет необычная программа инклюзивных театров. Артисты с ограничениями по зрению или слуху выйдут на сцену, чтобы выразить свое отношение к жизни через театральную пластику.