Уголовное дело возбудили против первого замглавы Нефтеюганска Гусенкова

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили против первого заместителя главы Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Дело открыто по статье 286 Уголовного кодекса России («Превышение должностных полномочий»). По информации правоохранителей, в 2023 году мужчина, предположительно, помогал продавать объекты недвижимости акционерного общества, которое создал город Нефтеюганск, по значительно меньшей цене. Также был нарушен порядок процедуры.

Сотрудники СК действовали вместе с коллегами из УФСБ России по Тюменской области. По данным РИА Новости, уголовное дело могло быть возбуждено против Павла Гусенкова. Он, как указано на сайте мэрии, работает первым заместителем главы города.

Ранее Гусенкова задержали силовики. 18 октября в мэрии Нефтеюганска прошли обыски.

