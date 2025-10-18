сегодня в 13:04

Обыски проходят в мэрии Нефтеюганска после задержания замглавы города Гусенкова

В мэрии Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре начались обыски. Правоохранители, предположительно, заинтересовались действиями заместителя главы города Павла Гусенкова, сообщает Baza .

Его подозревают в содействии продажи муниципальных активов и недвижимости без проведения аукциона. Объекты реализовывали по минимальной стоимости.

До назначения на должность замглавы Нефтеюганска Гусенков руководил межрайонной прокуратурой города.

По данным источников Ura.ru, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Силовики проводят мероприятия как в мэрии, так и дома у Гусенкова.

Среди объектов, проданных в обход правил, числятся недвижимость комбината питания, сеть муниципальных аптек «Фармация» и ряд других активов.

Ранее сообщалось, что заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, назначенного на должность в конце сентября, задержали. Его подозревают в получении взятки.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.