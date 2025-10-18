Обыски проходят в мэрии Нефтеюганска после задержания замглавы города Гусенкова
Фото - © РИА Новости
В мэрии Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре начались обыски. Правоохранители, предположительно, заинтересовались действиями заместителя главы города Павла Гусенкова, сообщает Baza.
Его подозревают в содействии продажи муниципальных активов и недвижимости без проведения аукциона. Объекты реализовывали по минимальной стоимости.
До назначения на должность замглавы Нефтеюганска Гусенков руководил межрайонной прокуратурой города.
По данным источников Ura.ru, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Силовики проводят мероприятия как в мэрии, так и дома у Гусенкова.
Среди объектов, проданных в обход правил, числятся недвижимость комбината питания, сеть муниципальных аптек «Фармация» и ряд других активов.
