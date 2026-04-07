Уголовное дело о халатности возбудили из-за наводнений в Дагестане

В республике введен режим ЧС, однако в некоторых муниципальных районах ответственные лица не предприняли должных мер для ограничения движения транспорта на опасных участках дорог, в том числе не организовали их перекрытие.

В Дербентском районе два автомобиля с людьми оказались в ловушке на затопленных участках дороги. Машины снесло течением в кювет, где они оказались под водой. В результате трагедии погибли все пассажиры, включая детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, а также лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

В ночь на 28 марта 2026 года на Дагестан обрушились мощнейшие ливни, которые в считанные часы затопили улицы городов и поселков.

