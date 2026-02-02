УФАС выявило нарушение закона о рекламе компанией «Спортивные Лотереи»

В Управление Федеральной антимонопольной службы поступила жалоба на рекламу лотереи, размещенную в интернете. Заявитель указал на признаки нарушения закона о рекламе.

По итогам проверки УФАС возбудило дело в отношении ООО «Спортивные Лотереи». Нарушение заключалось в распространении рекламы, которая создавала впечатление, что участие в лотерее может быть способом заработка.

Комиссия признала такую рекламу ненадлежащей и нарушающей требования законодательства. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о привлечении компании к административной ответственности по статье 14.3 КоАП.

