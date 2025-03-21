УФАС признало необоснованной жалобу на действия управления ЖКХ Химок при торгах

Комиссия управления рассмотрела жалобу ООО «Жилищные инициативы» на действия управления ЖКХ администрации округа Химки при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

Согласно доводу жалобы управлением неправомерно организован и проведен конкурс, поскольку собственники помещений в многоквартирном доме, являющемся предметом конкурса, реализовали свое право на выбор способа управления.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушения при организации и проведении конкурса.

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