УФАС Подмосковья признало ООО «Яндекс» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало ООО «Яндекс» нарушившим закон о рекламе при распространении рекламы в мобильном приложении, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступило обращение физического лица о распространении в мобильном приложении рекламы товаров, реализуемых ООО «Яндекс», с признаками нарушения законодательства РФ о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Яндекс» было возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Яндекс» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.