Зумеры выбирают «паническую» уборку для борьбы со стрессом

Поколение Z все чаще снимает тревогу с помощью клининга. Как рассказала CEO сервиса SweepMe Мария Нагибова, уборка становится способом избежать внутреннего дискомфорта, сообщает Газета.ru.

«Прокрастинирующий SOS-клининг проявляется в моменты острого напряжения. Внутренний психологический конфликт ведет к тому, что запланированное дело откладывается, и когда дедлайн поджимает, происходит два сценария — сделать или подменить дело другим. Во втором случае клининг становится „побегом“ от собственной неуверенности или страха. Зумеры все чаще прибегают к нему, испытывая панику и даже не контролируя сам процесс уборки», — пояснила эксперт.

По ее словам, уборка дает быстрый видимый результат — чистый стол, порядок на полках, что создает ощущение контроля. Также популярен минимализм: оставляют только нужные вещи, а лишнее убирают или выбрасывают. Это особенно важно для работников креативных и IT-сфер, где каждая мелочь отвлекает.

Еще один тренд — уборка как цифровой детокс. Перегруженные уведомлениями, молодые люди отключают гаджеты и вдруг замечают беспорядок вокруг.

Эксперт отметила, что такое чаще встречается у удаленщиков и студентов.