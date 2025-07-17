Под Сумами идет ожесточенное противостояние — создание буферной зоны у границы с Украиной критически важно для безопасности. Хотя продвижение российской армии было успешным, сейчас ситуация осложнилась, сообщает «Царьград».

На Теткинском направлении десантники 11-й бригады ВДВ, освободив Яблоновку, продвинулись к Храповщине, взяв под контроль лесные массивы и выйдя к трассе Сумы — Юнаковка. Несмотря на контратаки ВСУ с применением артиллерии и дронов, украинцы не смогли остановить наступление. На этом участке действует 425-й батальон «Скала», но их сопротивление не приносит результата — леса заполнены телами погибших.

Киев осознает: потеря Храповщины открывает путь на Сумы. Нашим бойцам достаточно закрепиться в лесу, чтобы создать угрозу городу. ВСУ отчаянно пытаются удержать рубежи, но безуспешно.

Западнее ситуация сложнее: украинские части контратакуют силами подразделений, переброшенных с Теткинского направления. Андреевка стала «серой зоной», бои не стихают. Это опровергает слухи о скором завершении конфликта — напротив, эскалация неизбежна.

Военблогер VZВОД сообщает, что ВСУ стянули на это направление крупные силы, включая колумбийских наемников. В районе Кондратовки идут особенно тяжелые бои, пехота противника уже в центре села. Ситуация меняется стремительно, и никакие сводки не передают реального накала сражений.