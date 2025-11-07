Уэст объяснил свои антисемитские заявления биполярным расстройством

Канье Уэст принес публичные извинения за высказывания о евреях и Гитлере

Американский исполнитель Канье Уэст провел встречу с раввином Йешаяху Пинто, в ходе которой принес извинения за свои скандальные высказывания, сообщает Shot.

Рэпер заявил, что берет ответственность за февральские публикации, где он утверждал, что «евреи ненавидят белых», называл себя нацистом и выражал симпатии к Гитлеру.

«Я сталкивался с различными проблемами, в том числе с биполярным расстройством, поэтому некоторые из мои идей доходили до крайности», — пояснил музыкант. Раввин Пинто в ответ процитировал Тору и поддержал стремление Уэста «приблизиться к истине».

Ранее российские общественные деятели требовали запретить рэперу въезд в страну из-за высказываний, подпадающих под статью о реабилитации нацизма.