Крупное стадионное шоу американского рэпера Канье Уэста технически невозможно организовать в России в текущих условиях. Такое заявление сделал гендиректор концертного агентства TCI и генпродюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников, комментируя распространившиеся слухи о возможном концерте артиста в Москве, сообщает РИА Новости .

«Невозможно привезти большое стадионное шоу Канье Уэста, потому что таможенные посты не работают, транспортные перевозки его творческой и технической команды, включая оборудование, недоступны», — пояснил Ратников.

По его словам, единственный теоретически возможный вариант — привезти только самого артиста, собрав творческую и техническую команды на месте, но это потребует как минимум месяца ежедневных репетиций и будет крайне дорогостоящим.

Продюсер также отметил, что единственной причиной, которая могла бы заставить Уэста приехать в Россию, являются деньги, однако любое коммерческое мероприятие с его участием в текущих условиях он назвал «выстрелом себе в ногу» из-за высоких рисков несостоявшегося визита эксцентричного артиста и юридических сложностей.

Ранее Telegram-каналы распространяли противоречивую информацию о возможном концерте Уэста в «Лужниках» 8 декабря, которую впоследствии опровергли.