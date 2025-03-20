Уехать или оформиться: Путин поставил ультиматум украинцам-нелегалам в РФ

Президент РФ Владимир Путин своим указом обязал граждан Украины, которые нелегально находятся на территории России, выехать до 10 сентября либо легализоваться. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В нем говорится, что украинцы, у которых нет законных оснований находиться в России, обязаны самостоятельно выехать из страны. Также они могут до 10 сентября урегулировать свое правовое положение.

Кроме того, иностранцы, которые прибыли на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, должны до 10 июня пройти медобследование, чтобы подтвердить отсутствие ВИЧ и неупотребление наркотиков.

Также иностранным гражданам, которые осуществляют свою трудовую деятельность в данных регионах, продлевают сроки пребывания на срок действия трудового договора, но не позднее 31 декабря текущего года.

При этом в документе сказано, что от административной ответственности за нарушение пребывания в РФ могут освободить украинцев, которые обратились в МВД, чтобы урегулировать свое правовое положение.

Указ подписан президентом 20 марта.

Ранее стало известно, что иностранцам, подлежащим высылке, запретили открывать счета в банках России. Однако есть исключения.