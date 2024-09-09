Удобно и вкусно: россиянам ответили, как собрать ланч-бокс для школьника

С началом школьной поры у детей и подростков повышается нагрузка. Не всегда ученики и младших, и средних классов обедают в учебной столовой, в связи с чем Общественная Служба Новостей собрала советы по домашней подготовке ланч-бокса.

Еда должна быть удобной и не выпадать из рук, а для соблюдения правил гигиены не стоит забывать о влажных салфетках или карманном антисептике.

Складывать блюда в контейнер следует аккуратно. Самих контейнеров должно быть несколько или один со стенками, чтобы влажные продукты не соприкасались с сухими.

Кроме того, кексы или сэндвичи лучше делать небольшого размера, а бутерброды и выпечку можно завернуть в пищевую пленку или фольгу.

Для школьного перекуса не рекомендуется использовать скоропортящиеся продукты, поскольку ребенок может вспомнить о еде не сразу.