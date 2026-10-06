Учителям гимназии №18 в Люберцах вручили 13 золотых знаков ГТО

Педагоги гимназии №18 в Люберцах получили тринадцать золотых знаков комплекса «Готов к труду и обороне» в День учителя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В День учителя педагогам гимназии №18 городского округа Люберцы вручили тринадцать золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Президент Владимир Путин не раз отмечал, что «здоровый образ жизни — это личный успех каждого», и учителя гимназии №18 — тому полное подтверждение. Спасибо огромное за ваш профессионализм, доброту и подаренные детям знания!» — отметил руководитель центра ГТО городского округа Люберцы, депутат окружного совета Евгений Петров.

Он пожелал педагогам здоровья, терпения и успехов. Отдельные слова благодарности Евгений Петров адресовал директору гимназии №18 Анне Кустовой.

По итогам II квартала 2026 года городской округ Люберцы стал лидером среди муниципалитетов по реализации программы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». За первое полугодие 1 102 люберчанина выполнили нормативы на знаки отличия.

Очередной прием нормативов ГТО пройдет 6 октября в Российской таможенной академии.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.