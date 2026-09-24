Учитель из Богородского округа 25 лет преподает биологию

Учитель центра образования № 10 Ногинска Екатерина Толстунова 25 лет преподает биологию и помогает школьникам добиваться успехов на олимпиадах и конкурсах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Екатерина Толстунова имеет высшую квалификационную категорию. По данным администрации округа, 87,5% ее выпускников поступают на биологические и медицинские специальности.

Ученики педагога становятся победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии. На Всероссийских юношеских чтениях имени В. И. Вернадского трое из них стали лауреатами, еще десять — призерами. Школьники также побеждают в конкурсах «Мы за чистое Подмосковье!», «Отечество», «Большие вызовы» и «Высший пилотаж».

Толстунова руководит экологическим научным обществом учащихся «Зеленая волна». Его участники проводят исследования, готовят проекты, публикуют работы в научных сборниках и получают награды на конференциях муниципального и всероссийского уровня. Педагог ежегодно повышает квалификацию, в том числе по подготовке экспертов государственной итоговой аттестации и методике углубленного преподавания биологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.