сегодня в 03:49

Ученый рассказал, в какой регион в марте вернется зима

Доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов рассказал, что оттепель в Нижегородской области скоро закончится и в регион вернется зима, сообщает РИА Новости .

По его словам, наступление настоящей весны жители почувствуют в конце марта. В регионе ожидаются снег и морозы.

«То есть погода еще проявит зимний характер. По крайней мере, где-то до 20-х чисел марта, я так считаю», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности. Его ввели из-за гололедицы. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21 часа 8 марта.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.