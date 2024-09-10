Ученый рассказал о надвигающемся на Землю облаке плазмы

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что на Солнце произошел мощный выброс плазменной массы, край образовавшегося облака может задеть Землю во вторник вечером, сообщает RT.

Ученый отметил, что большая часть плазменного облака пройдет мимо Земли, но его краем затронет нашей планеты. Такие облака движутся 2-3 суток.

Это может произойти вечером, поэтому есть вероятность того, что в некоторых частях нашей планеты можно будет наблюдать полярное сияние.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сильная магнитная буря на Земле завершилась, планета полностью вышла из облака солнечной плазмы.