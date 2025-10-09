Ученый предупредил о риске затопления прибрежных городов России

Повышение уровня Мирового океана, вызванное изменением климата, может привести к затоплению ряда прибрежных городов России к концу XXI века, сообщает РИА Новости .

Как сообщил ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников, согласно расчетным моделям, к 2100 году уровень воды поднимется на 0,3-0,65 метра, а при наихудшем сценарии — на 1,3 метра. К 2300 году возможен подъем до 5,6 метров.

Под угрозой затопления могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная зона Керчи, станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе страны вода может затронуть прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и практически весь Сестрорецк. В северных регионах береговая линия может отступить в районе Варандея, а в Дальневосточном регионе проблемы могут возникнуть у порта Находка.

Ученый подчеркнул, что эти прогнозы основаны на моделировании текущих климатических трендов. Основными причинами подъема уровня океана являются таяние ледниковых массивов и тепловое расширение водной толщи, вызывающее прогрев глубинных слоев океана.