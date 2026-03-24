Ученый объяснил, почему свиристелей считают пьяницами

Старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов рассказал, что свиристели чаще всего травмируются в Москве весной из-за столкновения со стеклянными поверхностями, сообщает РИА Новости .

По его словам, в основном, находки таких якобы пьяных птиц, которые лежат где-то на земле, недалеко от деревьев рябины, связаны не с опьянением, а с тем, что эти птицы на самом деле травмированы…

«Чаще всего это свиристели», — отметил он.

В период с марта по апрель свиристели в очень большом количестве пролетают через Московский регион. Во время перелетов они сбиваются в плотные большие стаи.

При этом эти птицы не понимают, что такое город.

Ранее сообщалось, что побережье в районе Олимпийского парка в Сочи оказалось покрыто погибшими птицами. Специалисты предлагают разные объяснения: некоторые связывают это с разливом мазута после аварии танкеров, другие считают, что это естественная смертность среди мигрирующих пернатых.

