Ученый Донченко: Земля в последние годы стала вращаться быстрее
Фото - © Unsplash.com
В ближайшие годы специалистам предстоит решить необычную задачу — удалить одну секунду из мирового времени из-за того, что наша планета стала вращаться быстрее. Об этом рассказал руководитель ВНИИФТРИ Сергей Донченко, пишет РИА Новости.
Руководство института уверено, что данная техническая задача вполне выполнима для современной науки. Ученые не могут точно установить причину постоянных колебаний скорости вращения нашей планеты.
В настоящее время наблюдается фаза ускорения Земли, хотя периодически происходит и замедление ее движения. По мнению Донченко, одним из возможных факторов этого явления выступает глобальное потепление, которое приводит к таянию ледников и последующему перераспределению водных масс.
Эксперт подчеркнул, что внутри планеты происходят интенсивные процессы, сопровождающиеся повышением температуры. При этом он отметил, данные изменения вряд ли связаны с антропогенным воздействием и не должны рассматриваться как признак надвигающейся глобальной катастрофы.
Ранее врач-аллерголог сети клиник Invitro Юлия Селихова заявила, что в 2025 году раньше обычного может начаться сезон аллергий. Это связано с глобальным потеплением, которое влияет на нашу планету.