Ученый Донченко: Земля в последние годы стала вращаться быстрее

В ближайшие годы специалистам предстоит решить необычную задачу — удалить одну секунду из мирового времени из-за того, что наша планета стала вращаться быстрее. Об этом рассказал руководитель ВНИИФТРИ Сергей Донченко, пишет РИА Новости .

Руководство института уверено, что данная техническая задача вполне выполнима для современной науки. Ученые не могут точно установить причину постоянных колебаний скорости вращения нашей планеты.

В настоящее время наблюдается фаза ускорения Земли, хотя периодически происходит и замедление ее движения. По мнению Донченко, одним из возможных факторов этого явления выступает глобальное потепление, которое приводит к таянию ледников и последующему перераспределению водных масс.

Эксперт подчеркнул, что внутри планеты происходят интенсивные процессы, сопровождающиеся повышением температуры. При этом он отметил, данные изменения вряд ли связаны с антропогенным воздействием и не должны рассматриваться как признак надвигающейся глобальной катастрофы.

Ранее врач-аллерголог сети клиник Invitro Юлия Селихова заявила, что в 2025 году раньше обычного может начаться сезон аллергий. Это связано с глобальным потеплением, которое влияет на нашу планету.