Ученые: солнечная активность обрушилась до самых низких значений за 2 года

После бурного января и начала февраля солнечная активность обрушилась до самых низких значений за 2 года, продолжая падение, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрологии ИКИ РАН.

«Индекс солнечной активности достиг сегодня нулевого уровня — впервые с апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

По словам ученых, совершенно не видно, как можно переломить этот тренд, учитывая текущие ресурсы. Звезда, которая в начале года установила два рекорда этого века (по мощности радиационного шторма и количеству сильных вспышек в одной области), выглядит полностью опустошенной.

В лаборатории добавили, что на данный момент все выглядит как начало очень длительной депрессии. Однако полное прекращение активности на данном этапе цикла пока представляется маловероятным. Депрессивный период может быть продолжительным, но все же временным.

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заметили огромный смайлик на Солнце размером 1,5 млн километров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.